Самолеты американской коалиции нанесли удар в провинции Дейр-эз-Зор по позициям сирийской армии. В результате, согласно заявлению представителя этой коалиции, погибли более 100 военнослужащих. Это вопиющая акция. Поскольку речь идет о неприкрытой агрессии сил, находящихся в Сирии на незаконном основании, против правительственных войск. Опасность состоит в том, что случившееся — не ошибка американской стороны, не просто отдельный инцидент, а умышленные действия против легитимных сирийских властей. А это — показатель того, какой курс на самом деле проводят американцы на Ближнем Востоке и в Сирии, в частности.

Менее чем за день до атаки глава МИД России Сергей Лавров заявил, что у США есть планы раздела Сирии. Произошедшее в Дейр-эз-Зоре — не что иное, как подтверждение этих слов. Согласно сообщениям из штаба американской коалиции, ее авиация якобы защищала курдские формирования "Сирийских демократических сил" (СДС) от наступавших правительственных войск.

Здесь важно отметить, что после победы над ИГИЛ (деятельность организации запрещена в России) значительные территории оказались под контролем курдов. Логичным и правильным развитием ситуации стала бы их передача Дамаску, а также вхождение всех вооруженных формирований — в данном случае СДС — в состав сирийской армии. Однако этого не произошло. Очевидно, не без усилий США. В итоге СДС остаются неподконтрольными Дамаску, а река Евфрат превратилась в своего рода разграничительную линию. И уже в самой подаче заявления из штаба американской коалиции о проведенной атаке содержится явный намек: правительственным войска по ту сторону Евфрата делать нечего. То есть на практике это означает, что американцы уже провели линию раскола по течению реки и находящиеся к востоку территории они намерены отделить от Сирии. А ведь речь идет о суверенном государстве. В этом же ключе стоит воспринимать и недавние заявления США о намерении подготовить 30-тысячный контингент на базе курдских формирований для охраны границы. Речь, как понятно, идет не о государственной границе Сирии.

Сами курды при этом клюнули на американскую приманку и полным ходом пытаются обособиться от Дамаска. Очевидно, взыграл соблазн воспользоваться нестабильной ситуацией и реализовать свои национальные устремления. Но при всем уважении к ним, курды явно забыли, что рядом с Сирией есть и другие страны: Турция, Иран и Ирак. А для них подобные односторонние шаги подобны красной тряпке.

Возникает вопрос, как реагировать мировому сообществу на это беззаконие со стороны США, которые попирают все нормы международного права и Устав ООН. Ведь, по сути, в Сирии с отличными оттенками американцы пытаются повторить ту же историю, что и в Ираке времен Саддама Хусейна или в Ливии времен Муаммара Каддафи. Как минимум действия США заслуживают самого глубокого осуждения со стороны мировой общественности. И конечно же, данный вопрос должен быть поднят на заседании Совета Безопасности ООН.

При этом, становится очевидным, что реальные шаги в данной ситуации может предпринять только Москва. Важно понимать, что Россия в 2018 году — это не Россия в 2011 году и уж тем более не Россия в 2003 году. Какие конкретно меры будут приняты — предрекать сложно. И не факт, что о них даже станет известно. Но то, что российские военные — а они в последние годы однозначно накопили огромный опыт не только на поле боя, но и в вопросах дипломатии — доведут до своих американских «коллег» собственное мнение по поводу имевшего место инцидента, сомневаться не приходится.

Автор — востоковед, советник посольства СССР в США в 1990–1992 годах, руководитель группы по Ближнему и Среднему Востоку

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