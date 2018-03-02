Экстрадицию Никулина поставили на паузу

Конституционный суд Чехии приостановил процесс выдачи Евгения Никулина, задержанного в Праге в 2016 году по запросу США. Решение было принято после рассмотрения обращения, поданного защитой гражданина РФ (заключение суда есть в распоряжении «Известий») в феврале 2018 года. При этом адвокат россиянина Владимир Макеев пояснил «Известиям», что Прага может отказать в выдаче не только американцам, но и России. Однако главная цель защиты — не допустить экстрадиции задержанного в Штаты, где ему грозит 54 года заключения за «киберпреступления».

Гражданин РФ Евгений Никулин был задержан чешской полицией 5 октября 2016 года по запросу США. Американские власти обвиняют его в причастности к хакерским атакам на сайты ряда крупных американских компаний в 2012 году. Сам россиянин уже более года находится в пражской тюрьме Панкрац в ожидании решения об экстрадиции и свою вину не признает.

Пражский городской суд в мае 2017 года постановил, что россиянин может быть выдан как Вашингтону, так и Москве. Решение об экстрадиции в Штаты было обжаловано защитой Евгения Никулина. Однако 24 ноября 2017-го Высший суд в Праге отказал в удовлетворении апелляции, оставив последнее слово за министром юстиции Чехии.

Тогда защита Евгения Никулина обратилась в Конституционный суд Чехии, указывая на нарушения прав российского гражданина во время судебного процесса. Высший судебный орган принял во внимание жалобу и приостановил процесс экстрадиции.

— Конституционный суд постановил, что до момента, пока он не вынесет собственное решение, чешский министр юстиции не может выносить какой-либо вердикт по делу Евгения Никулина. Мы указали на серьезные нарушения принципа справедливого процесса, когда мой подзащитный был существенно ограничен в возможности представлять собственные интересы, — заявил «Известиям» чешский адвокат Мартин Садилек.

В свою очередь, адвокат Владимир Макеев сообщил «Известиям», что жалоба указывает на такие нарушения, как отсутствие перевода обвинительных актов на родной язык экстрадируемого лица, истечение срока давности заявления о выдаче и отсутствие доказательств причастности Никулина к инкриминируемым преступлениям.

— Суд может принять решение о недопустимости экстрадиции в ту или иную страну, то есть в США или РФ. С юридической точки зрения есть все предпосылки для такого шага. Главное сейчас — не допустить его выдачи США, — подчеркнул Владимир Макеев.

В Москве неоднократно заявляли, что отвергают используемую американцами практику осуществления экстерриториальной юрисдикции и настаивают на выдаче россиянина на родину, где его обвиняют в краже более 100 тыс. рублей c электронных кошельков в 2009 году. Согласно общепринятым юридическим нормам, российский запрос имеет приоритет, поскольку задержанный — гражданин РФ. В посольстве России в Чехии «Известия» заверили, что «Евгению Никулину оказывается комплексная консульская поддержка».

Ранее «Известия» сообщали, что мать Евгения Никулина Любовь Сокирдонова 8 февраля 2018 года отправила письмо на имя президента Чехии Милоша Земана, в котором просит главу республики обратить внимание на незаконные действия силовых структур в отношении ее сына и оказать содействие его освобождению. После задержания Евгения Никулина поместили в психиатрическое учреждение «Богнице», где его четверо суток держали привязанным ремнями к кровати, лишили возможности нормально питаться, а также вводили сильные антипсихотические и противоэпилептические препараты — несмотря на отсутствие агрессивного поведения и суицидальных наклонностей.

Сам задержанный неоднократно утверждал, что представители американских спецслужб требуют от него лжесвидетельств — признания во вмешательстве в выборы в США. Владимир Макеев в связи с этим даже обратился к главе Белого дома Дональду Трампу. В письме отмечалось, что «за это лжесвидетельство Никулину было обещано прекращение уголовного преследования, денежное вознаграждение и американское гражданство».