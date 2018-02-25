Президент Чехии рекомендовал минюсту выдать Никулина России

Президент Чехии Милош Земан рекомендовал минюсту страны выдать обвиняемого в хакерских атаках на серверы США россиянина Евгения Никулина не Вашингтону, а Москве. Об этом сообщил глава министерства Роберт Пеликан местному сетевому изданию «Актуально».

«Правда, что в течение [текущего] года состоялись две встречи, во время которых меня президент просил, чтобы [я] не выдавал российского гражданина Соединенным Штатам, а [экстрадировал] в Россию», — приводит ТАСС слова министра юстиции.

Полиция Чехии задержала Евгения Никулина 5 октября 2016 года по запросу американских правоохранительных органов. В США его обвиняют в причастности к хакерским атакам на сайты американских компаний в 2012 году. Гражданин РФ уже больше года находится в пражской тюрьме Панкрац, сам он не признает свою вину. Окончательное слово в решении о его выдаче остается за министром юстиции Чехии.

Ранее мать Евгения Никулина написала письмо президенту Чехии с просьбой посодействовать освобождению ее сына.