В приоритете — борьба с экстремизмом

Президент Владимир Путин принял участие в ежегодном расширенном заседании коллегии МВД России. Глава государства отметил позитивные тенденции в работе ведомства, но обратил внимание на снижение показателя общей раскрываемости преступлений. В числе основных задач, поставленных президентом перед МВД на этот год, — борьба с экстремизмом и обеспечение безопасности в общественных местах.

В 2017 году укрепился ряд позитивных тенденций в работе МВД, отметил Владимир Путин на заседании коллегии ведомства. Повысилась раскрываемость отдельных видов преступлений, в том числе убийств, разбойных нападений, квартирных краж. Несколько сократилась уличная преступность.

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев уточнил, что раскрываемость убийств достигла почти 92%, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью — 93,5%, изнасилований — почти 98%.

Президент обратил внимание, что ситуация благополучна не по всем направлениям. Общий уровень раскрываемости преступлений снизился до 43%.

— Последние годы этот показатель, что называется, скачет — то подрастет, то вновь сократится. Кардинального, видимого улучшения ситуации пока, к сожалению, не происходит, — заявил Владимир Путин.

По словам президента, «следует серьезно повысить качество следствия и дознания».

— Вы лучше, чем кто-либо, понимаете: именно на данном участке особенно важны талант и профессионализм сотрудников, — добавил Владимир Путин.

Глава государства обозначил основные задачи МВД в этом году. Одной из приоритетных задач он назвал противодействие экстремизму и указал на необходимость «решительно пресекать деятельность» группировок, в том числе использующих «для разжигания национальной и религиозной нетерпимости ресурсы социальных сетей». А также обеспечить безопасность в общественных местах, прежде всего в школах, на транспорте, во время спортивных мероприятий, в том числе на чемпионате мира по футболу.

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой отметил, что сконцентрировать внимание на безопасности в образовательных учреждениях необходимо в свете недавних нападений на школы в Перми и Улан-Удэ.

— Что касается чемпионата мира, нет сомнений, что безопасность должна быть на уровне. Злоумышленники могут использовать различные уловки, чтобы дискредитировать Россию во время игр. Поэтому нужно взять под особый контроль предстоящие матчи, — отметил парламентарий.

Председатель комиссии Общественной палаты по контролю за деятельностью правоохранительных органов Анатолий Кучерена обратил внимание на снижение показателя раскрываемости преступлений. По словам эксперта, для улучшения работы МВД необходимо усилить процессуальный контроль и прокурорский надзор за расследованием дел.

Полковник МВД в отставке Евгений Черноусов предположил, что для более эффективной работы ведомство может обратиться к опыту прошлых лет.

— Во времена СССР раскрываемость составляла 90%. Сотрудники центрального аппарата выезжали во все регионы, чтобы оказать содействие в раскрытии преступлений, а также проконтролировать работу. Сейчас подобное не практикуется, соответственно, показатели низкие, — рассказал эксперт.

На заседании расширенной коллегии МВД в прошлом году президент также критиковал ситуацию с раскрываемостью преступлений — тогда она находилась на уровне около 50%. Тогда Владимир Путин заявлял и о необходимости ужесточить требования к претендентам на руководящие должности в министерстве.