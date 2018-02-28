Путин призвал решительно бороться с экстремизмом

Противодействие экстремизму является приоритетной задачей органов внутренних дел, заявил президент России Владимир Путин.

«Среди приоритетных задач органов внутренних дел — противодействие экстремизму. В прошлом году количество подобных преступлений выросло на 5%. Мы видим, что ряд группировок действует дерзко и вызывающе. Они используют для разжигания национальной и религиозной нетерпимости ресурсы социальных сетей», — заявил глава государства на итоговом заседании коллегии МВД.

Российский лидер отметил, что экстремистские организации пытаются вовлечь в свои ряды в первую очередь молодежь.

«Нужно решительно пресекать деятельность подобных групп, привлекать к ответственности их организаторов. Любые незаконные действия, направленные на раскол общества, на дестабилизацию ситуации, — это серьезная угроза», — заключил президент, выступая перед сотрудниками МВД.



