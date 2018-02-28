Прямой эфир

Путин призвал решительно бороться с экстремизмом

0
Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Противодействие экстремизму является приоритетной задачей органов внутренних дел, заявил президент России Владимир Путин.

«Среди приоритетных задач органов внутренних дел — противодействие экстремизму. В прошлом году количество подобных преступлений выросло на 5%. Мы видим, что ряд группировок действует дерзко и вызывающе. Они используют для разжигания национальной и религиозной нетерпимости ресурсы социальных сетей», — заявил глава государства на итоговом заседании коллегии МВД.

Российский лидер отметил, что экстремистские организации пытаются вовлечь в свои ряды в первую очередь молодежь.

«Нужно решительно пресекать деятельность подобных групп, привлекать к ответственности их организаторов. Любые незаконные действия, направленные на раскол общества, на дестабилизацию ситуации, — это серьезная угроза», — заключил президент, выступая перед сотрудниками МВД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин обсудил с министром МВД тему незаконного оборота наркотиков
Путин принял участие в коллегии МВД


 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017