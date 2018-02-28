Прямой эфир

Лавров: США готовят страны Европы к применению ядерного оружия против РФ

0
Фото: ТАСС/Александр Щербак
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американские военные готовят вооруженные страны Европы к применению тактического ядерного оружия против России. С таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он отметил, что одним из факторов, который препятствует ядерному разоружению, является сохранение в Европе нестратегического ядерного оружия. При этом это сопровождается практикой «совместных ядерных миссий», во время которых неядерные члены НАТО участвуют в планировании применения ядерных боеприпасов.

Лавров указал, что «всем должно быть понятно, что тем самым военные США готовят вооруженные силы стран Европы к применению тактического ядерного оружия против России», передает «РИА Новости».

Также глава МИД РФ затронут тему обвинений в адрес Сирии в применении химического оружия, которые выдвигают США и их союзники. Лавров назвал абсурдными претензии западных государств. Вашингтон использует обвинения как инструмент антисирийской геополитической инженерии.

Дипломат отметил, что Вашингтон, выдвигая обвинения, ссылается на специалистов по фейковым сенсациям, в частности на организацию «Белые каски», которая полностью себя дискредитировала.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Лавров заявил о недопустимости деления террористов на плохих и хороших
Лавров призвал проверять факты, прежде чем обвинять Дамаск в ударах

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017