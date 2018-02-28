Лавров: США готовят страны Европы к применению ядерного оружия против РФ

Американские военные готовят вооруженные страны Европы к применению тактического ядерного оружия против России. С таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он отметил, что одним из факторов, который препятствует ядерному разоружению, является сохранение в Европе нестратегического ядерного оружия. При этом это сопровождается практикой «совместных ядерных миссий», во время которых неядерные члены НАТО участвуют в планировании применения ядерных боеприпасов.

Лавров указал, что «всем должно быть понятно, что тем самым военные США готовят вооруженные силы стран Европы к применению тактического ядерного оружия против России», передает «РИА Новости».

Также глава МИД РФ затронут тему обвинений в адрес Сирии в применении химического оружия, которые выдвигают США и их союзники. Лавров назвал абсурдными претензии западных государств. Вашингтон использует обвинения как инструмент антисирийской геополитической инженерии.

Дипломат отметил, что Вашингтон, выдвигая обвинения, ссылается на специалистов по фейковым сенсациям, в частности на организацию «Белые каски», которая полностью себя дискредитировала.