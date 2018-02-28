Спецслужбы уверены в антитеррористической безопасности во время ЧМ-2018

Сотрудники российских спецслужб сделали всё необходимое, чтобы обеспечить антитеррористическую безопасность во время предстоящего чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил официальный представитель Национального антитеррористического комитета (НАК) Андрей Пржездомский.

«К настоящему времени у нас есть полная уверенность, что мы сделали всё, чтобы предстоящий чемпионат мира по футболу прошёл нормально, без каких-либо опасностей», — приводит его слова «Интерфакс».

Как писал портал iz.ru, в феврале стартовала подготовка волонтеров, которые будут работать на площадках ЧМ-2018, а также в общественном транспорте. За время обучения 6 тыс. человек пройдут различные курсы.

Чемпионат мира по футболу в 2018 году впервые проводится в России. Матчи чемпионата состоятся в июне и июле. Подробная информация о ходе подготовки к мероприятию доступна в сюжете портала iz.ru.