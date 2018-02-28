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Продолжительность жизни больных диабетом выросла вдвое

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Фото: Global Look Press/Dr. Wilfried Bahnmaller
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Качество жизни больных сахарным диабетом значительно улучшилось за прошедшие пять лет. Продолжительность жизни людей с данным диагнозом выросла в два раза, заявила министра здравоохранения России Вероника Скворцова на VIII Всероссийском диабетическом конгрессе.

«За последние годы <…> в два раза увеличилась продолжительность жизни больных, страдающих сахарным диабетом первого типа, на 25% — больных, страдающих сахарным диабетом второго типа», — отметила министр. 

По словам Скворцовой, медики реже фиксируют осложнения заболеваний, связанных с сахарным диабетом. Они в 2,5 реже стали приводить к инвалидности. 

«Жизнь больных с диабетическим поражением почек без диализа увеличилась в 5 раз — с 5 до 25 лет. В 95% удается сохранить зрение больным с диабетом. Частота высоких ампутаций вследствие диабетической стопы снизилась в 3,5 раза», — подчеркнула она. 

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