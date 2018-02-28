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Роспотребнадзор забраковал более шести тонн хлебобулочной продукции

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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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Роспотребнадзор забраковал более шести тонн хлеба и хлебобулочной продукции в 2017 году.

Основными причинами забраковки «являлись неудовлетворительные результаты органолептических и микробиологических исследований, в том числе наличие "картофельной болезни" хлеба, повышенная влажность, непропеченный мякиш и прочее».

Удельный вес проб хлеба и хлебобулочных изделий, не соответствующих гигиеническим нормативам, составил 0,14%, говорится на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что среди молодых россиян 18–24 лет стало втрое больше страдающих ожирением.

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