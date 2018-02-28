WADA призвало федерации не проводить соревнования в России

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) рассказало о последствиях в случае, если какая-либо международная федерация по видам спорта не выполнит его требования и примет заявку России на проведение соревнований после 1 апреля 2018 года.

По словам менеджера WADA по связям с общественностью Мэгги Дюранд, в таком случае любая федерация напрямую нарушит правила Всемирного антидопингового кодекса, передает «Газета.ру».

Как сообщал портал iz.ru, с 1 апреля Россия может лишиться права на проведение международных спортивных турниров из-за внесенных в кодекс WADA изменений. Отмечается, что до восстановления прав Российского антидопингового агентства (РУСАДА) никакие новые заявки от РФ на проведение международных турниров приниматься не будут. При этом подчеркивается, что они вступят в силу не раньше 2021 года.

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