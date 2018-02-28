Прямой эфир

WADA призвало федерации не проводить соревнования в России

0
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) рассказало о последствиях в случае, если какая-либо международная федерация по видам спорта не выполнит его требования и примет заявку России на проведение соревнований после 1 апреля 2018 года.

По словам менеджера WADA по связям с общественностью Мэгги Дюранд, в таком случае любая федерация напрямую нарушит правила Всемирного антидопингового кодекса, передает «Газета.ру».  

Как сообщал портал iz.ru, с 1 апреля Россия может лишиться права на проведение международных спортивных турниров из-за внесенных в кодекс WADA изменений. Отмечается, что до восстановления прав Российского антидопингового агентства (РУСАДА) никакие новые заявки от РФ на проведение международных турниров приниматься не будут. При этом подчеркивается, что они вступят в силу не раньше 2021 года.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
WADA призвало международные федерации отказаться от соревнований в России
WADA напомнило условие восстановления статуса ОКР

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017