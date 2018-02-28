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Власти погасят долги жертв разбившегося в Подмосковье самолета Ан-148

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Фото: ТАСС/Наталья Дмитрак
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Органы местного самоуправления городов и сел, где жили жертвы разбившегося в Московской области пассажирского самолета Ан-148, обяжут погасить их долги. Речь идет не только о кредитах, но и о коммунальных услугах и других финансовых обязательствах. Об этом говорится в протоколе заседания правительственной комиссии (документ имеется в распоряжении «Известий»).

Отмечается, что соответствующее поручение местные власти получили от правительственной комиссии в региональных правительствах. Вопрос возможности погашения долгов жертв авиакатастрофы органам местного самоуправления поручила правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Местным властям рекомендовано погасить в том числе кредиты, задолженности по оплате коммунальных услуг, другие финансовые обязательства. В документе числятся 19 регионов, где жили погибшие и проживают их семьи. 

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Правкомиссия рекомендовала погасить долги погибших при крушении Ан-148

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