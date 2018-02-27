СМИ сообщили о попавшем в ДТП президенте Польши

Президент Польши Анджей Дуда попал в ДТП в Кракове. Об этом во вторник сообщает местная радиостанция RMF FM.

«В Кракове автомобиль президента врезался в бетонное ограждение, разделяющее полосы движения», — цитирует сообщение «РИА Новости».

По данным СМИ, президент не пострадал в результате аварии. Других пострадавших тоже нет.

Глава государства пересел в другой автомобиль и направился в Бохню, куда ехал изначально, пишет «Газета.Ру».

Полиция выясняет обстоятельства происшествия.