СМИ сообщили о попавшем в ДТП президенте Польши
Президент Польши Анджей Дуда попал в ДТП в Кракове. Об этом во вторник сообщает местная радиостанция RMF FM.
«В Кракове автомобиль президента врезался в бетонное ограждение, разделяющее полосы движения», — цитирует сообщение «РИА Новости».
По данным СМИ, президент не пострадал в результате аварии. Других пострадавших тоже нет.
Глава государства пересел в другой автомобиль и направился в Бохню, куда ехал изначально, пишет «Газета.Ру».
Полиция выясняет обстоятельства происшествия.