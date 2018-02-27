Польского националиста Мацейчука увезли в полицию после обысков

Скандально известного польского националиста и завсегдатая российских ток-шоу Тимоша Мацейчука увозят в отделение полиции после обыска в его квартире в Подмосковье, сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным некоторых СМИ, журналист задержан, однако официально в порядке ст. 91 УПК он еще не находится в таком статусе.

Напомним, у Мацейчука якобы была обнаружена символика националистических вооруженных формирований.

Томаш Мацейчук — польский журналист. Он получил известность после участия в осквернении кладбищ советских воинов в Польше.