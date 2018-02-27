Глава МИД Франции обсудил с Лавровым резолюцию ООН по Сирии

Россия может оказать давление на Дамаск для выполнения резолюции СБ ООН по Сирии. Такое заявление сделал министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан на встрече с главой российского МИДа Сергеем Лавровым.

Ле Дриан отметил, что хотел бы обсудить с российским коллегой ряд тем, в том числе ситуацию в Сирии. По его словам, Россия единственная способна оказать давление на Дамаск и помочь прекратить столкновения.

Также министр высказал мнение, что резолюция СБ ООН по Сирии важна и выполнить ее необходимо. Напомним, Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию о прекращении столкновений в Сирии и установке гуманитарной паузы на всей ее территории минимум на 30 дней в субботу, 24 февраля.