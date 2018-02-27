ФСБ задержала банду «черных копателей» в Брянской области

В Брянской области Федеральная служба безопасности (ФСБ) пресекла деятельность банды «черных копателей», Задержаны руководитель организованной преступной группы и трое его сообщников.

Задержанные проводили раскопки в местах боевых действий времен Великой Отечественной войны в поисках стрелкового оружия. При задержании обнаружены и изъяты 21 единица огнестрельного оружия, минометные мины, ручные осколочные гранаты, два кг взрывчатки и более 3 тыс. патронов.

«Прекращена деятельность двух подпольных мастерских по модернизации огнестрельного оружия и изготовлению боеприпасов», — отмечается в сообщении подчеркивается в сообщении ФСБ.

Расследование продолжается, отмечает «РИА Новости».