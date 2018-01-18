Полиция обнаружила арсенал оружия времен ВОВ в столичной квартире

Столичные правоохранители обнаружили арсенал оружия времен Великой Отечественной войны в одной из московских квартир. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Москве.

Полицейские изъяли в квартире мужчины 1972 года рождения девять болванок снарядов, три корпуса от взрывателя, один корпус гранаты, 12 патронов, 61 гильзу от патронов, 17 гильз от орудий. Кроме того, был изъял предмет, конструктивно схожий с немецкой винтовкой «Маузер 98», сообщает телеканал «360».

Все изъятые предметы направлены на экспертизу.