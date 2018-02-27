«Алроса» поздравила российских хоккеистов композицией из 10 тыс. алмазов

Компания «Алроса» в Якутии поздравила российских хоккеистов, которые впервые за 26 лет одержали победу в финальном матче зимних Олимпийских игр и завоевали золотую медаль для страны, композицией из 10 тыс. алмазов в благодарность за невероятные эмоции, доставленные болельщикам.

Главный художник Центра сортировки алмазов «Алросы» Вера Шелковникова, которая впервые рисовала необычный подарок для чемпионов — хоккеиста — очень волновалась, говорится в сообщении, опубликованном в группе компании на Facebook.

По словам художника, в компании редко создают композиции, посвященные каким-то конкретным событиям, тем более спортивным, но этой победы страна ждала 26 лет. «Не отметить это достижение мы, конечно, не могли», — цитирует Шелковникову «Ридус».

Общий вес композиции, на создание которой ушло более 10 тыс. драгоценных камней, составляет примерно 4 тыс. карат, что равняется 800 г.

Напомним, ранее хоккеист Кирилл Капризов, забивший последний гол в матче российской команды со сборной Германии на Олимпийских играх 2018 года, назвал ощущения от победы самыми лучшими в жизни.

Российские спортсмены исполнили во время церемонии награждения гимн страны под музыку олимпийского гимна. Американская газета New York Post обвинила российских хоккеистов в нарушении запрета Международного олимпийского комитета (МОК). При этом в МОКе заверили, что исполнение гимна России российскими хоккеистами никак не повлияет на решение по восстановлению статуса Олимпийского комитета России (ОКР).