Четыре ТПУ появятся на участке Большой кольцевой линии метро в столице

Четыре транспортно-пересадочных узла (ТПУ) заработают на открытом участке Большой кольцевой линии столичной подземки, заявил во вторник заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин.

По словам заместителя градоначальника, помимо уже введенного в эксплуатацию хаба на станции «Деловой центр», ТПУ сформируют станции «Шелепиха», «Хорошевская» и «ЦСКА».

«К запуску движения по первому участку Большой кольцевой линии подготовлена технологическая часть четырех ТПУ. Фактически подготовлена к открытию станций, благоустройству, в том числе высадке деревьев. Планируем полностью завершить [работы] с наступлением теплой погоды», — добавил Хуснуллин.

Как ранее писал портал iz.ru, в понедельник, 26 февраля, мэр Москвы Сергей Собянин открыл первый участок Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро, в состав которого вошли пять станций.