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Настю Рыбку и секс-тренера Лесли отказались выпускать под залог

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Фото: Global Look Press/nastyarybka/vk.com
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Настю Рыбку и секс-инструктора Лесли отказались выпускать под залог на время предварительного дознания на одном из популярных курортов.

Видеоблогеры Александр Кириллов и Анастасия Вашукевич, известные под псевдонимами Настя Рыбка и Алекс Лесли, пытались договориться о залоге, но получили отказ, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что выйти под залог Рыбка и Лесли смогут только по судебному решению. Обвинения блогерам, согласно местному законодательству, будут предъявлены сегодня, 27 февраля.

Ранее портал iz.ru сообщал, что по обвинению в нелегальном въезде в страну и пребывании на ее территории после окончания действия виз, а также работе без официального разрешения были задержаны десять россиян.

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