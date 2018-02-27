Настю Рыбку и секс-тренера Лесли отказались выпускать под залог

Настю Рыбку и секс-инструктора Лесли отказались выпускать под залог на время предварительного дознания на одном из популярных курортов.

Видеоблогеры Александр Кириллов и Анастасия Вашукевич, известные под псевдонимами Настя Рыбка и Алекс Лесли, пытались договориться о залоге, но получили отказ, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что выйти под залог Рыбка и Лесли смогут только по судебному решению. Обвинения блогерам, согласно местному законодательству, будут предъявлены сегодня, 27 февраля.

Ранее портал iz.ru сообщал, что по обвинению в нелегальном въезде в страну и пребывании на ее территории после окончания действия виз, а также работе без официального разрешения были задержаны десять россиян.