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Опубликовано видео задержания секс-инструкторов из России в Таиланде

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Фото: youtube.com
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В Сети появилось видео задержания «секс-инструкторов» из России в курортной зоне Таиланда Паттайе.

Десять россиян были задержаны по обвинению в нелегальном въезде в страну и пребывании на территории Таиланда после окончания действия виз, а также работе без официального разрешения.

По данным СМИ, среди задержанных — Александр Кириллов и Анастасия Вакушевич, известные под псевдонимами Алекс Лесли и Настя Рыбка.

В посольстве России уточнили, что задержанные россияне будут депортированы.

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