Опубликовано видео задержания секс-инструкторов из России в Таиланде

В Сети появилось видео задержания «секс-инструкторов» из России в курортной зоне Таиланда Паттайе.

Десять россиян были задержаны по обвинению в нелегальном въезде в страну и пребывании на территории Таиланда после окончания действия виз, а также работе без официального разрешения.

По данным СМИ, среди задержанных — Александр Кириллов и Анастасия Вакушевич, известные под псевдонимами Алекс Лесли и Настя Рыбка.

В посольстве России уточнили, что задержанные россияне будут депортированы.