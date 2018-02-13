Задержавшиеся в Таиланде школьники из РФ вернулись в Якутию

Все школьники, которые не смогли вовремя вылететь из Таиланда, вернулись в Якутию, сообщили в республиканском министерстве образования и науки.

«Сегодня последние дети вернулись в Якутск. Сейчас вся группа школьников вместе с родителями находится в Якутске, и завтра они вылетают домой в поселок Депутатский», — приводит «Газета.ру» слова представителя министерства.

Он добавил, что дети, несмотря на задержку, остались довольны поездкой.

9 февраля сообщалось, что около 20 школьников из Якутии уже неделю не могут вылететь домой из Таиланда в связи с ошибкой авиакомпании.