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Милонов призвал посадить в тюрьму секс-тренера Алекса Лесли

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал задержание за границей секс-инструктора Александра Кириллова, известного под псевдонимом Алекс Лесли.

Чиновник выразил надежду, что россиянина «посадят в самую жуткую тюрягу с червяками, потому что он негодяй». Милонов подчеркнул, что вид деятельности, который он практикует, «безумно незаконен», передает «Пятый канал».

Он полагает, что аналогичного наказания заслуживают и последователи Алекса Лесли. Милонов также не исключает, что секс-инструктор и его «ученики» могли употреблять наркотики.

Как писал портал iz.ru, ранее в одной из азиатских стран были задержаны десять граждан России, в том числе Алекс Лесли. Их обвинили в нелегальном въезде на территорию государства и работе без официального разрешения. В Сети также было опубликовано видео задержания россиян.

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