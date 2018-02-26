Милонов призвал посадить в тюрьму секс-тренера Алекса Лесли

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал задержание за границей секс-инструктора Александра Кириллова, известного под псевдонимом Алекс Лесли.

Чиновник выразил надежду, что россиянина «посадят в самую жуткую тюрягу с червяками, потому что он негодяй». Милонов подчеркнул, что вид деятельности, который он практикует, «безумно незаконен», передает «Пятый канал».

Он полагает, что аналогичного наказания заслуживают и последователи Алекса Лесли. Милонов также не исключает, что секс-инструктор и его «ученики» могли употреблять наркотики.

Как писал портал iz.ru, ранее в одной из азиатских стран были задержаны десять граждан России, в том числе Алекс Лесли. Их обвинили в нелегальном въезде на территорию государства и работе без официального разрешения. В Сети также было опубликовано видео задержания россиян.