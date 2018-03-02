Князь Владимир Святой, наш современник

Книга Евгения Кожокина — глубокая, трудная, оригинальная, вызывающая на размышления. Это роман о начале православной Руси, о судьбе князя Владимира Святого. Читаешь как сценарий приключенческого фильма (к тому же автор применяет приемы сценарной драматургии).

Сразу вспомнились главные дохристианские ценности предков — сила, злоба, коварство. Русские князья — Игорь, его сын Святослав — по ту сторону истории, Владимир Святославич — по эту. Как он перешел невидимую черту, после чего стал нашим современником — это и есть главное в книге. И одновременно здесь вопрос, не имеющий однозначного ответа. Как формулирует Евгений Кожокин: «Он возлюбил ближних и дальних, а враги не возлюбили его».

Детство народа, детство государственности, старинная история, в которой отражается наша тревожная современность. Почему отражается? Потому что, как говорил один философ, истории нет, а есть биографии, есть возможность выбора, которая нам дана со времен князя Владимира, грешника и одновременно святого, равного апостолам. Кажется, какое нам дело до тех древних времен, киевских князей, Византии, европейских королей, печенегов? Нынешние наши проблемы невозможно соотнести с теми. И всё же…

Вот эпизод моей биографии, который помог мне найти ответ на некоторые важнейшие вопросы. В 1989 году я стал председателем Фонда восстановления храма Христа Спасителя и в беседе с патриархом Алексием II рассказал, что недавно узнал, что мой предок кирасир Игнатий Рыбас отличился в Бородинском сражении и запечатлен в «Бородинской панораме» Франца Рубо (картина «Бой во ржи»). Как было указано в донесении: «Метал смерть направо и налево». Патриарх ответил, что и он недавно узнал о своем родиче, командире полка Александре Ридигере, участнике Отечественной войны 1812 года, георгиевском кавалере. И тогда мы поняли, что ОНИ открылись нам, как только мы стали восстанавливать Храм-памятник.

Читаю у Кожокина: «Человек уйдет — семья, держава, Церковь останутся и память о человеке сохранят». С этим не поспоришь. Но у каждого всегда будут и личные аргументы, выходящие за границы приведенной истины. Аминь.

Евгений Кожокин. «Князь Владимир, сын Святослава. Хроника жизни и смерти». Издательство «МГИМО – университет». 2017.​ Лауреат национальной премии «Лучшие книги и издательства года».