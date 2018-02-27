Армия США впервые официально взяла на службу трансгендера

Открытый трансгендер впервые подписал официальный контракт с армией США, заявил представитель Пентагона Дэвид Истберн.

«Пентагон заявляет, что по состоянию на 23 февраля один трансгендерный человек подписал контракт на службу армии США», — приводит его слова Reuters.

Истберн добавил, что трансгендер в скором времени пройдет обязательный курс молодого бойца, после которого начнется служба в армейских подразделениях.

В военном ведомстве не уточнили точное число трансгендеров на службе, однако заверили, что официальный контракт был подписан впервые, пишет «Газета.ру».

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