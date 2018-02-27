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Армия США впервые официально взяла на службу трансгендера

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Фото: Global Look Press/Artur Widak
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Открытый трансгендер впервые подписал официальный контракт с армией США, заявил представитель Пентагона Дэвид Истберн.

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«Пентагон заявляет, что по состоянию на 23 февраля один трансгендерный человек подписал контракт на службу армии США», — приводит его слова Reuters.

Истберн добавил, что трансгендер в скором времени пройдет обязательный курс молодого бойца, после которого начнется служба в армейских подразделениях.

В военном ведомстве не уточнили точное число трансгендеров на службе, однако заверили, что официальный контракт был подписан впервые, пишет «Газета.ру». 

Как ранее сообщал портал iz.ru, суд Екатеринбурга признал местную жительницу Юлию Савиновских, ранее удалившую себе грудь, мужчиной и отказался вернуть ей приемных детей.

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