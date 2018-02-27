Пожар в торговом центре в Тбилиси практически локализован

Пожар в торговом центре «Терги-1» в Тбилиси практически локализован, сообщил глава Центра по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии Георгий Мгебришвили.

По его словам, опасности распространения огня на другие здания нет. В результате инцидента никто не пострадал.

«На месте инцидента были установлены видеокамеры, которые позволят установить причины возгорания. Это поможет расследованию», — приводит слова Мгебришвили телеканал 1tv.

По последним данным, площадь пожара составила не менее 3 тыс. кв. м.

Как сообщал портал iz.ru, возгорание могло произойти из-за неисправности электропроводки, которую несколько месяцев назад заменили в одном из помещений торгового центра «Терги-1».