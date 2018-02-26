Жертвами взрыва в Лестере стали пять человек

Пять человек погибли в результате взрыва, прогремевшего в воскресенье в британском Лестере. Об этом свидетельствуют обновленные данные местной полиции.

По свидетельству правоохранителей, в больнице в настоящее время находятся пятеро пострадавших в результате происшествия, передает телеканал Sky News.

Как писал портал iz.ru, мощный взрыв произошел вечером 25 февраля в продовольственном магазине на улице Хинкли-роуд.

За взрывом последовал пожар, в результате которого почти полностью выгорело двухэтажное здание, в котором располагался магазин.