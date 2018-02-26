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Крупный пожар возник в промзоне в Екатеринбурге

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Крупный пожар на площади 1 тыс. кв. м возник в промзоне в Екатеринбурге, горит большой ангар, есть угроза распространения огня, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«На территории промышленной площадки на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге горит ангар. В тушении пожара задействованы семь единиц пожарно-спасательной техники, 26 человек. Предварительная площадь пожара составляет около 1 тыс. кв. м. В связи с угрозой распространения огня к месту пожара направлена дополнительная пожарная и спецтехника», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Там заявили, что сообщение о возгорании поступило в 18:18 (16:18 мск), в данный момент пожарные ведут активную борьбу с огнем.

По словам руководителя пресс-службы свердловской полиции Валерия Горелых, данных о погибших или пострадавших нет, ангар является частным, владельцев на месте пожара нет. Собственники вызваны для определения содержимого ангара и оценки ущерба.

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