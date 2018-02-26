На Украине увидели угрозу в присутствии российских военных в Крыму

Российская военная группировка, сформированная в Крыму, угрожает стабильности зоны Черного моря. С таким заявлением выступил замглавы минобороны Украины по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко.

По его словам, в настоящий момент на полуострове находится свыше 31 тыс. военных, 583 бронетранспортера, 162 артиллерийские системы, а также авиационная дивизия, в которую входят бомбардировщики, штурмовики и истребители.

Петренко отметил, что группировка способна вести операции на северо-западном стратегическом направлении, что «угрожает всему Черному морю», передает «Интерфакс».

Замглавы оборонного ведомства полагает, что Россия внедряет «концепцию так называемой зоны запрета доступа к крымскому полуострову». Для этого используются современные образцы противовоздушной обороны и тактические ракетные комплексы «Искандер».

«Российская Федерация имеет возможность контролировать любые военные платформы, которые будут находиться в Черном море, и может с высокой степенью вероятности наносить по ним существенные поражения», — резюмировал Петренко.