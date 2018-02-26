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Ахеджакова о скандале с хоккеистами: «Мне часто приписывают всякий бред»

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Народная артистка России Лия Ахеджакова прокомментировала iz.ru информацию о том, что в интернете появился ее комментарий, в котором она якобы раскритиковала отечественных хоккеистов после победы в южнокорейском Пхёнчхане.

«Ой, ужас, артист нашего театра, мой приятель, 35 лет в одном театре проработали, перепостил это, представляете. Там в театре все ему написали. Он убрал этот пост», — заявила Ахеджакова.

Актриса особо отметила, что никакого комментария насчет выступления российских хоккеистов не давала, и посетовала, что ей часто приписывают бредовые слова, которые она не произносила. 

«Сейчас появится, что я подмешала керлингистам мельдоний. Вот увидите!» — подчеркнула Ахеджакова.

Она призналась, что «ничего не знает про хоккей», но очень любит фигурное катание и всегда болеет за российских фигуристов.

«Восхищаюсь, даже когда нет медалей. Всё равно думаю, это такая красота и такой восторг, просто нет слов», — подытожила артистка.

Ранее в Сети появилось интервью, которое радиостанции «Эхо Москвы» якобы дала Ахеджакова. Будто бы актриса раскритиковала спортсменов, заявив, что они могут попасться на допинге.

Журналисты «Эхо Москвы» подтвердили, что никогда не брали у Ахеджаковой комментария по этому поводу.

Сборная России по хоккею завоевала золотые медали на ОИ-2018 в южнокорейском Пхёнчхане, обыграв Германию со счетом 4:3.

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