Распивающие пиво на лекции студенты-медики будут отчислены из АГМУ

Студентов, распивающих пиво на лекции в Астраханском государственном медицинском университете, отчислят. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на источники в ректорате.

Как сообщает «Астрахань-24», в вузе сейчас работает дисциплинарная комиссия, которую возглавляет первый проректор. Личности студентов-медиков с бутылками установлены. Осталось установить, что находилось в этих бутылках — пиво, вода или лимонад.

Официальных заявлений со стороны руководства учебного заведения пока не было.

Портал iz.ru 24 февраля сообщал о том, что в интернете появилось видео того, как молодые люди в белых халатах распивают пиво, сидя в аудитории. Высказывалось предположение, что это происходит во время перерыва, поскольку студенты с опаской смотрят на место, где вскоре может появиться преподаватель.

В середине января 2018 года в сети появилось видео, на котором курсанты Ульяновского института гражданской авиации танцуют под песню Satisfaction в общежитии училища.