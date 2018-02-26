Забастовку объявили студенты и коллектив медуниверситета в Киеве

Бессрочная забастовка объявлена студентами и коллективом Национального медицинского университета имени Богомольца из-за действий Минздрава Украины. Бастующие считают, что ведомство осуществляет «грубое вмешательство» в независимость вуза и его самоуправляемость.

О начале акции сообщается на сайте высшего учебного заведения.

«Забастовка объявлена в связи с беспрецедентным грубым и незаконным вмешательством руководства Министерства здравоохранения Украины в независимость и самоуправляемость НМУ им. А.А. Богомольца», — отмечают организаторы забастовки.

Как учебный процесс, так и научная деятельность университета «полностью останавливаются на неопределенное время» с понедельника, 26 февраля. Доступными к посещению будут только клиники, где лечатся пациенты.

Ранее в эфире украинского телеканала депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что Украина «осталась без друзей».