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Забастовку объявили студенты и коллектив медуниверситета в Киеве

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Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк
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Бессрочная забастовка объявлена студентами и коллективом Национального медицинского университета имени Богомольца из-за действий Минздрава Украины. Бастующие считают, что ведомство осуществляет «грубое вмешательство» в независимость вуза и его самоуправляемость.

О начале акции сообщается на сайте высшего учебного заведения.

«Забастовка объявлена в связи с беспрецедентным грубым и незаконным вмешательством руководства Министерства здравоохранения Украины в независимость и самоуправляемость НМУ им. А.А. Богомольца», — отмечают организаторы забастовки.

Как учебный процесс, так и научная деятельность университета «полностью останавливаются на неопределенное время» с понедельника, 26 февраля. Доступными к посещению будут только клиники, где лечатся пациенты.

Ранее в эфире украинского телеканала депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что Украина «осталась без друзей».

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