Украинские шахтеры бастуют в Волынской области

Горняки одной из шахт, расположенной в Волынской области, объявили забастовку, сообщил глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

«Сегодня утром горняки шахты №9 «Нововолынская» отказались приступать к работе», — приводит его слова «РИА Новости».

Волынец объяснил, что горняки требуют погасить задолженность по зарплате и протестуют против намерения экс-советника главы украинского минэнерго Андрея Венгрина реструктуризовать рудник. По мнению работников, данный план приведет к закрытию шахты и потере рабочих мест.

Шахта №9 «Нововолынская» — единственная шахта на Волыни, которая имеет три действующие скамьи. Подготовленных запасов угля хватит на десять лет стабильной работы.

Ранее сенатор Алексей Пушков назвал Украину «страной года» по нанесению ущерба самой себе. По его словам, транспортная блокада Донбасса привела к дефициту топлива на Украине.