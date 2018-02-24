Видео с распивающими пиво студентами-медиками появилось в Сети

В Сети появилось видео, на котором запечатлено развязное поведение студентов–медиков в Астрахани. Молодые люди в белых халатах распивали пиво, сидя в аудитории.

Кадры в субботу, 24 февраля, публикует телеканал РЕН ТВ.

Судя по всему, распитие происходит во время перерыва, так как студенты опасливо смотрят на место, где вскоре может появиться преподаватель.

Других подробностей инцидента пока нет.

В середине января 2018 года в Сети было опубликовано видео, на котором курсанты Ульяновского института гражданской авиации (УИГА) танцуют под песню Satisfaction в общежитии училища. Данное видео было пародией на видеоролик, снятый в 2013 году солдатами британской армии.