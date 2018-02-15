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Российские студенты объедут пол-Европы без денег и телефонов

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Фото: Global Look Press/Pancer Vaclav
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Студентам из 60 стран предложат путешествовать по Европе без денег и мобильной связи. В апреле начнется финальный этап международного проекта «Can You Make It?», участники которого должны за семь дней пересечь Европу без средств, преодолев больше 1 тыс. км.

По условиям конкурса, 200 команд по три человека стартуют из пяти городов — Будапешта, Мадрида, Манчестера, Рима и Стокгольма — и за неделю должны добраться до Амстердама, посетив при этом «контрольные точки» в других городах. Перед стартом участники сдадут наличные, банковские карты и телефоны. Вместо них студенты получат банки напитка Red Bull, которыми должны рассчитываться за еду, ночлег и транспорт.

14 февраля на сайте проекта завершился прием заявок от претендентов на участие, с 15 февраля там же начинается голосование. От России заявки на участие подали 179 команд. Участники от каждой страны будут объявлены 1 марта.

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