Прямой эфир

Пскович застрелил таксиста и замерз насмерть после побега от ДПС

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Пскове водитель такси найден с огнестрельными ранениями в машине в кювете, его предполагаемого убийцу обнаружили замерзшим неподалеку в лесу.

По версии следствия, у мужчины произошел конфликт из-за потери гардеробного номерка с администрацией одного из увеселительных заведений Пскова. Он вызвал такси, чтобы съездить домой за обрезом. Однако водитель отказался везти пассажира с оружием. Тогда мужчина выстрелил таксисту в голову и пересел за руль, сообщает «Псковская лента новостей».

При движении по городу подозреваемый привлек внимание сотрудников ГИБДД. Скрываясь от погони, мужчина выехал на трассу, не справился с управлением и вылетел в кювет. Бросив машину, пскович попытался уйти пешком. Его тело с признаками переохлаждения полицейские нашли, обследуя территорию вокруг брошенного такси.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В машине сотрудники правоохранительных органов нашли обрез и патроны к нему.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Петербурге двоих таксистов ограбили за одну ночь
Убивший водителя автобуса пассажир задержан в Санкт-Петербурге

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017