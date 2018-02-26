Пскович застрелил таксиста и замерз насмерть после побега от ДПС

В Пскове водитель такси найден с огнестрельными ранениями в машине в кювете, его предполагаемого убийцу обнаружили замерзшим неподалеку в лесу.

По версии следствия, у мужчины произошел конфликт из-за потери гардеробного номерка с администрацией одного из увеселительных заведений Пскова. Он вызвал такси, чтобы съездить домой за обрезом. Однако водитель отказался везти пассажира с оружием. Тогда мужчина выстрелил таксисту в голову и пересел за руль, сообщает «Псковская лента новостей».

При движении по городу подозреваемый привлек внимание сотрудников ГИБДД. Скрываясь от погони, мужчина выехал на трассу, не справился с управлением и вылетел в кювет. Бросив машину, пскович попытался уйти пешком. Его тело с признаками переохлаждения полицейские нашли, обследуя территорию вокруг брошенного такси.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В машине сотрудники правоохранительных органов нашли обрез и патроны к нему.