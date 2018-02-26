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Росприроднадзор не нашел нефтемогильники под Хабаровском

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Департамент Росприроднадзора по Дальневосточному округу не подтвердил информацию ОНФ о том, что на территории Хабаровского края есть нефтемогильники. Участок, расположенный недалеко от реки Малая Сита и границ Хехцирского заказника, используется в соответствии с действующим законодательством, говорится в сообщении.

ИА AmurMedia уточняет, что информация о том, что на этом участке находится захоронение отходов нефтепереработки, появилась в мае 2017 года. Активисты ОНФ утверждали, что нефтеотходы сбрасывает ООО «Экойл», не имея на это разрешения и нарушая нормы и правила. Однако в ходе официальной проверки эти данные не подтвердились.

Как сообщили в Росприроднадзоре, компания использует этот участок в соответствии с условиями договора аренды, который был заключен с комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Хабаровского муниципального района. Вещества, утилизируемые на участке, — сточные воды АО «ННК-Хабаровский НПЗ». Содержание в них нефтепродуктов составляет менее 15%.

Кроме того, ООО «Экойл» имеет разрешение на обработку и утилизацию и положительное заключение Роспотребнадзора на проведение этих работ.

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