Заводы и комбинаты губят главную реку Украины. Содержание тяжелых металлов в Днепре превышено в 80 раз. В воде обнаружены элементы азота, карбамида, нефти, железа. Ежегодно в Днепр сбрасывается больше 100 млн кубометров отходов. Старые водопроводные сети не обеспечивают полной очистки. Водозаборные станции были построены 40–50 лет назад и не выдерживают нагрузок.

Экологи предлагают запретить заводам выбросы в реку, модернизировать очистные сооружения. Эксперты проводят расчеты — во сколько обойдется решение проблемы? Но какую бы сумму не высчитали — последнее слово за властями Украины. Государственный бюджет может просто не потянуть очистку Днепра. Между тем воду из реки используют в качестве питьевой 70% украинцев.