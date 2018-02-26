Кабинеты врачей общей практики оборудованы во всех поликлиниках Москвы

Во всех столичных поликлиниках открыты кабинеты врачей общей практики с необходимым оборудованием, сообщает в понедельник официальный сайт мэра Москвы.

«Кабинеты врачей общей практики оборудовали во всех столичных поликлиниках. Это более 2 тыс. помещений для ведения приема и порядка 550 манипуляционных кабинетов», — говорится в сообщении. В пресс-службе мэрии добавили, что в текущем году число врачей общей практики увеличится до 3 тыс. специалистов.

«С марта прошлого года мы закупили и поставили в поликлиники более 15 тыс. единиц медицинского оборудования, необходимого врачу общей практики. Это отоскопы, риноскопы, офтальмоскопы, бесконтактные тонометры и прочее оборудование», — заявил глава департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

Как ранее сообщал портал iz.ru, табло электронной очереди к дежурному врачу появятся до конца 2018 года во всех поликлиниках Москвы.