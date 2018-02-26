Прямой эфир

Кабинеты врачей общей практики оборудованы во всех поликлиниках Москвы

0
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Во всех столичных поликлиниках открыты кабинеты врачей общей практики с необходимым оборудованием, сообщает в понедельник официальный сайт мэра Москвы.

«Кабинеты врачей общей практики оборудовали во всех столичных поликлиниках. Это более 2 тыс. помещений для ведения приема и порядка 550 манипуляционных кабинетов», — говорится в сообщении. В пресс-службе мэрии добавили, что в текущем году число врачей общей практики увеличится до 3 тыс. специалистов.

«С марта прошлого года мы закупили и поставили в поликлиники более 15 тыс. единиц медицинского оборудования, необходимого врачу общей практики. Это отоскопы, риноскопы, офтальмоскопы, бесконтактные тонометры и прочее оборудование», — заявил глава департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

Как ранее сообщал портал iz.ru, табло электронной очереди к дежурному врачу появятся до конца 2018 года во всех поликлиниках Москвы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Электронные табло установят во всех поликлиниках Москвы
Детскую поликлинику в Марфино введут в эксплуатацию летом 2018 года

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017