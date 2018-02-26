Коммунальщики вернули тепло в дома более 1 тыс. жителей Костромы

Ремонтные бригады муниципальных «Городских сетей» Костромы устранили вторую за сутки аварию на теплотрассе и вернули отопление в 14 домов, в которых проживают около 1 тыс. человек, сообщили на предприятии.

«Подача тепла полностью восстановлена в 14 домах по улицам Козуева, Коммунаров, Ткачей, там около 1 тыс. потребителей. Аварию устранили в 0:30 мск, система к настоящему времени полностью заполнена, жалоб нет», — приводит ТАСС сообщение предприятия.

Напомним, 25 февраля коммунальная авария оставила без тепла 3,5 тыс. жителей Костромы, в зону отключения попали более 70 домов разной этажности. Рабочие занялись оперативным устранением аварии.