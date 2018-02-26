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Чеченский язык планируют внедрить в Microsoft Word

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Фото: РИА Новости/Саид Царнаев
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Группа чеченских специалистов работает над внедрением родного языка в систему проверки правописания текстового редактора Microsoft Word, рассказал завотделом прикладной семиотики Академии наук Чеченской Республики Салаудин Умархаджиев.

«Мы готовы внедрить такую возможность в любой текстовый редактор. Но для того чтобы добавить чеченский язык в наиболее распространенные офисные программы, входящие в систему Windows, необходимо получить разрешение. Мы сейчас написали письмо в российское представительство компании и ждем ответа», — приводит его слова ТАСС.

Умархаджиев пояснил, что на данный момент проект уже реализован: компьютеры академии наук проверяют орфографию чеченских текстов, выделяют неправильные слова и предлагают варианты замены.

Фундаментом проекта стала созданная совместно с филологами база из 2,5 млн слов. Электронный словарь уже выложили на сайтах Академии наук Чеченской Республики.

По словам ученого, программу создали не только для удобства пользователей, но и для спасения чеченского языка, который включен в Атлас исчезающих языков мира ЮНЕСКО.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в Якутии разработали электронные разговорники редкого юкагирского языка. Язык принадлежит коренным малочисленным народам и является исчезающим.

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