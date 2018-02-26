«Телефон-банан» Nokia 8110 из «Матрицы» вернется в продажу в мае

Компания HMD Global, владелец бренда Nokia, объявила о возвращении в продажу модели 8110, выпущенной более 20 лет назад. Как пишет портал Quartz, анонс был сделан во время выставки Mobile World Congress.

Мобильное устройство приобрело известность после появления в фильме «Матрица». Телефон Nokia 8110 использовал главный герой Нео. Модель прозвали бананом из-за ее продолговатой формы, однако телефон оказался надежным.

Покупатели смогут приобрести Nokia 8110 уже в мае. Его стоимость составит около €80 (приблизительно 5,5 тыс. рублей). Модель будет оснащена 2,4-дюймовым экраном и камерой на 2 Мп. Кроме того, 8110 сможет подключаться к сетям 4G и Wi-Fi. Мобильное устройство выпустят в двух цветах — черном и желтом.

В конце января HMD Global выпустила новую версию легендарного телефона Nokia 3310 с поддержкой функций 4G, Wi-Fi.