Прямой эфир

«Телефон-банан» Nokia 8110 из «Матрицы» вернется в продажу в мае

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Компания HMD Global, владелец бренда Nokia, объявила о возвращении в продажу модели 8110, выпущенной более 20 лет назад. Как пишет портал Quartz, анонс был сделан во время выставки Mobile World Congress.

Мобильное устройство приобрело известность после появления в фильме «Матрица». Телефон Nokia 8110 использовал главный герой Нео. Модель прозвали бананом из-за ее продолговатой формы, однако телефон оказался надежным.

Покупатели смогут приобрести Nokia 8110 уже в мае. Его стоимость составит около €80 (приблизительно 5,5 тыс. рублей). Модель будет оснащена 2,4-дюймовым экраном и камерой на 2 Мп. Кроме того, 8110 сможет подключаться к сетям 4G и Wi-Fi. Мобильное устройство выпустят в двух цветах — черном и желтом.

В конце января HMD Global выпустила новую версию легендарного телефона Nokia 3310 с поддержкой функций 4G, Wi-Fi.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Продажи смартфонов Galaxy S9 и S9+ начнутся в России в марте
В Сети появилось видео нового смартфона Xiaomi

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017