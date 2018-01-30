Выпущена новая версия телефона Nokia 3310 с поддержкой Wi-Fi и 4G

Финская компания HMD Global выпустила новую версию телефона Nokia 3310 с поддержкой функций 4G, Wi-Fi. Телефон также имеет возможность работать в качестве точки доступа интернета, сообщает «Лента.ру».

По сравнению с моделью 2017 года габариты телефона немного увеличились. В целом характеристики остались прежними: телефон оснащен 2,4-дюймовым экраном с разрешением 320х240 пикселей, одной SIM-картой (micro), слотом для карты памяти microSD до 64 гигабайт и внутренним накопителем на 256 или 512 МГб. Аккумулятор на 1200 миллиампер-часов способен работать в течение пяти часов в режиме разговора и 12 дней в режиме ожидания.

Продажи новинки начнутся в ближайшее время в Китае, стоимость аппарата не указывается. В дальнейшем компания планирует начать продавать телефон и в других странах. Старт продаж будет объявлен на выставке MWC 2018, которая пройдет в Барселоне в конце февраля.