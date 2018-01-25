Прямой эфир

Nokia разрабатывает предсказывающий появление рака браслет

0
Фото: REUTERS/Denis Balibouse
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Генеральный директор Nokia Раджив Сури рассказал о новом проекте компании — браслете, который сможет предсказывать рак за несколько месяцев до его появления. Об этом Сури заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает телеканал CNBC.

«Мы думаем, что с помощью биомаркеров можно будет предсказать рак за несколько месяцев до его появления», — сказал он в среду, 24 января.

Помимо этого, браслет сможет измерить содержание в крови холестерина, сахара или молочной кислоты. 

Бизнесмен отметил, что будущее медицины он видит в использовании портативных сканеров, 5G-связи и телемедицине. Он выразил уверенность, что с появлением 5G-связи станет возможной дистанционная хирургия, поскольку в обмене информацией практически не будет задержки.

«Представьте, что врач из Чикаго делает операцию кому-то на Тайване, используя для этого робота», — сказал он.

Ранее в январе ученые РАН выявили связь социального стресса и развития рака. Постоянное чувство неудовлетворенности, хронический недосып, жизнь-борьба, выходные с телефоном в руке — всё это способствует состоянию стресса, уверяют исследователи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Актриса фильма «Изгой» Лари Уайт скончалась от редкой формы рака
Джейн Фонда рассказала о борьбе с раком

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017