Nokia разрабатывает предсказывающий появление рака браслет

Генеральный директор Nokia Раджив Сури рассказал о новом проекте компании — браслете, который сможет предсказывать рак за несколько месяцев до его появления. Об этом Сури заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает телеканал CNBC.

«Мы думаем, что с помощью биомаркеров можно будет предсказать рак за несколько месяцев до его появления», — сказал он в среду, 24 января.

Помимо этого, браслет сможет измерить содержание в крови холестерина, сахара или молочной кислоты.

Бизнесмен отметил, что будущее медицины он видит в использовании портативных сканеров, 5G-связи и телемедицине. Он выразил уверенность, что с появлением 5G-связи станет возможной дистанционная хирургия, поскольку в обмене информацией практически не будет задержки.

«Представьте, что врач из Чикаго делает операцию кому-то на Тайване, используя для этого робота», — сказал он.

Ранее в январе ученые РАН выявили связь социального стресса и развития рака. Постоянное чувство неудовлетворенности, хронический недосып, жизнь-борьба, выходные с телефоном в руке — всё это способствует состоянию стресса, уверяют исследователи.