Продажи смартфонов Galaxy S9 и S9+ начнутся в России в марте

Презентация новых флагманских смартфонов Samsung Galaxy S9 и S9+ южнокорейской корпорации Samsung состоялась в Барселоне. Мероприятие состоялось в рамках Mobile World Congress 2018.

В России приобрести новинки можно будет с 16 марта, предварительный заказ открывается с воскресенья, 25 февраля, пишет ТАСС.

За смартфон Samsung Galaxy S9 нужно будет заплатить 59,99 тыс. рублей, Samsung Galaxy S9+ обойдется дороже — 66,99 тыс. рублей за модель с объемом памяти 64 Гб и 74,99 тыс. рублей за модель с памятью 256 Гб. Фанатам продукции Samsung представят три цвета смартфонов: «титан», «ультрафиолет» и «черный бриллиант».

Из характеристик Samsung Galaxy S9 и S9+ следует, в частности, что они оснащены 8-ядерными процессорами. Диагональ Galaxy S9 — 5,8 дюйма, его оперативная память — 4 Гб, встроенная — 64 Гб. Диагональ Galaxy S9+ составляет 6,2 дюйма. Смартфон имеет оперативную память 6 Гб и представлен в двух версиях — с 64 Гб и 256 Гб встроенной памяти.

Производители поменяли расположение сканера отпечатков пальцев. Теперь он располагается под объективом камеры.