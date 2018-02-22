СМИ назвали дату выхода нового Samsung Galaxy S9

Новые гаджеты от южнокорейской компании Samsung — Galaxy S9 и Galaxy S9+ официально поступят в продажу 16 марта. Об этом сообщает The Guardian.

Официальная презентация флагманских смартфонов намечена на 25 февраля. Предзаказ можно будет оформить начиная с 28 февраля, а получить смартфоны — с 9 по 15 марта. По данным издания, указанные сроки могут быть ориентированы исключительно на корейский рынок, сообщает телеканал «Звезда».

Ранее в Сети появились первые фотографии новых гаджетов от Samsung — Galaxy S9 и Galaxy S9+, которые станут последними во флагманской линейке. Они будут оснащены более быстрым процессором, увеличится срок службы батарейки, также изменится место размещения сканера отпечатков пальцев. Кроме того, новые эффекты получит камера гаджетов, что позволит пользователям работать при слабом освещении. В дальнейшем компания Samsung намерена отказаться от линейки Galaxy S, заменив этот модельный ряд на другой.