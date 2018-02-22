Прямой эфир

СМИ назвали дату выхода нового Samsung Galaxy S9

0
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новые гаджеты от южнокорейской компании Samsung — Galaxy S9 и Galaxy S9+ официально поступят в продажу 16 марта. Об этом сообщает The Guardian.

Официальная презентация флагманских смартфонов намечена на 25 февраля. Предзаказ можно будет оформить начиная с 28 февраля, а получить смартфоны — с 9 по 15 марта. По данным издания, указанные сроки могут быть ориентированы исключительно на корейский рынок, сообщает телеканал «Звезда».

Ранее в Сети появились первые фотографии новых гаджетов от Samsung — Galaxy S9 и Galaxy S9+, которые станут последними во флагманской линейке. Они будут оснащены более быстрым процессором, увеличится срок службы батарейки, также изменится место размещения сканера отпечатков пальцев. Кроме того, новые эффекты получит камера гаджетов, что позволит пользователям работать при слабом освещении. В дальнейшем компания Samsung намерена отказаться от линейки Galaxy S, заменив этот модельный ряд на другой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Samsung запатентовала дрон с распознаванием взгляда и жестов
Samsung займется переработкой старых телефонов для извлечения кобальта

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017