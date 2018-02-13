Samsung займется переработкой старых телефонов для извлечения кобальта

Корейская корпорация Samsung планирует заняться переработкой старых телефонов для извлечения из аккумуляторов кобальта, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, такое решение компания приняла в связи с сильным подорожанием кобальта: цены на него в 2017 году выросли на 235%. Специалисты связывают это с введением налога на материал в Конго, где имеется до 60% всех мировых запасов кобальтовых залежей.

Помимо этого, Samsung SDI планирует купить акции компании, занимающейся переработкой отходов, а также подпишет долгосрочное соглашение с поставщиками кобальта. О том, с кем именно ведутся переговоры, в компании не стали сообщать, однако корпорация упомянула ведущие фирмы, занимающиеся переработкой, — American Manganese Inc. и Umicore SA.

На сегодняшний день, помимо Samsung, дефицитом кобальта озабочены другие компании, в числе которых Volkswagen, BMW и Panasonic.