Рогозин назвал санкции Запада показателем мощи РФ

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин уверен, что антироссийские санкции сохранятся навсегда, поскольку являются показателем усиления России. Такое мнение он высказал в интервью газете «Коммерсант» в ответ на вопрос о том, надолго ли сохранятся санкции.

«Навсегда. Возрождение национального самосознания России обычно приводит и к быстрому росту ее физических сил. На уровне инстинкта на Западе это никогда никому не нравилось. Санкции — это реакция старого матерого врага на наше усиление», — сказал он.

По его словам, ограничительные меры снимут только в том случае, если Россия снова станет слабой. Чиновник пояснил, что санкции — это «шанс проявить лучшие черты нашего национального характера».

Тем временем США заявили о намерении продолжать санкционную политику в отношении России до тех пор, пока «агрессивное поведение» Москвы не прекратится.

Более того, американский Минфин начал работать с ФБР над новыми ограничениями против россиян из-за якобы вмешательства в президентские выборы США. О санкциях планируется объявить в течение нескольких недель.