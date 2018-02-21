Госдеп подсчитал потери российской оборонки из-за санкций

В Государственном департаменте США подсчитали потери оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России из-за санкций и назвали это «успехом в привлечении РФ к ответственности».

Официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт заявила на брифинге, что из-за санкций против РФ ОПК страны потерял более $3 млрд. «Мы считаем, что мы смогли остановить трансакции на более чем $3 млрд», — заявила американский дипломат. Науэрт продолжила, что прекращение сделок — наказание, так как «меньше денег уходит в российский бюджет», передает «Газета.ру».

«Таким образом, это можно считать успехом в части привлечения России к ответственности», — резюмировала она.

Ранее стало известно, что Госдеп США не исключил введения санкций против 13 россиян из «списка Мюллера».