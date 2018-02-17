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В России оценили потери европейского бизнеса от санкционной политики

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Европейский бизнес из-за санкционной политики Евросоюза потерял порядка €100 млрд. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Европейский бизнес, по нашим оценкам, уже потерял около €100 млрд от санкционной политики», — приводит его слова «РИА Новости»

Как сообщал портал iz.ru, посол ЕС в России Маркус Эдерер на этой неделе заявил, что объединение не планирует вводить новые санкции в отношении России. 

При этом в декабре Евросоюз продлил действие введенных ранее в отношении Москвы рестрикций на срок в полгода. 

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