В России оценили потери европейского бизнеса от санкционной политики

Европейский бизнес из-за санкционной политики Евросоюза потерял порядка €100 млрд. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Европейский бизнес, по нашим оценкам, уже потерял около €100 млрд от санкционной политики», — приводит его слова «РИА Новости».

Как сообщал портал iz.ru, посол ЕС в России Маркус Эдерер на этой неделе заявил, что объединение не планирует вводить новые санкции в отношении России.

При этом в декабре Евросоюз продлил действие введенных ранее в отношении Москвы рестрикций на срок в полгода.