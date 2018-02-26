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Два землетрясения магнитудой 4,6 каждое произошли у Командорских островов

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Ivan Damanik
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Камчатский филиал Геофизической службы РАН зарегистрировал два землетрясения магнитудой 4,6 каждое в Тихом океане около Командорских островов.

Первое сейсмособытие произошло в 10:10 понедельника по местному времени, второе — спустя 47 минут в том же районе, сообщает «Интерфакс».

Эпицентр первого землетрясения «находился на глубине 33,5 км, в 31 км восточнее расположенного на острове Беринга села Никольского Алеутского района Камчатского края», его энергетический класс составил 10,7. Эпицентр второго располагался на глубине 172 км, его энергетический класс составил 10,6. В населенных пунктах Камчатки подземные толчки не ощущались.

В начале февраля землетрясение магнитудой 4,5 произошло у побережья Камчатки.

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